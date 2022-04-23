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MSB: "Fırat Kalkanı bölgesinde 1 polisimizi şehit eden ve eş zamanlı olarak Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki TSK üslerine saldıran teröristlere karşı geniş çaplı operasyonlar düzenlendi ve 50 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.&quo
Rektör Beydemir’den Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı İnanç’a ziyaret
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’ı ziyaret etti.
BİLECİK 23.04.2022, 12:13
Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bozüyük ziyaretleri dahilinde Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’ı ziyaret etti.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir Bozüyük Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ferhat İnanç’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Koyun eşlik etti.
Gerçekleşen görüşmenin ardından Rektör Beydemir, Yüzbaşı İnanç’a hediye takdiminde bulundu.