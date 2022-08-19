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Rektör Beydemir’den, Başsavcı Olgun’a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u ziyaret etti.

BİLECİK 19.08.2022, 09:50
Rektör Beydemir’den, Başsavcı Olgun’a hayırlı olsun ziyareti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, yeni atanan Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u ziyaret etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2022 Yaz Kararnamesi ile Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan’ın, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının ardından Bilecik’te göreve başlayan yeni Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun’u ziyaret etti.

Ziyarette Başsavcı Olgun’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan Rektör Beydemir, hediye takdiminde bulundu.

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