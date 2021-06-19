Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ’Kampüs Yolunda’ adlı televizyon programına katılarak, üniversitenin çalışmaları anlattı.

Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, programda üniversitemizi, hedeflerimizi ve çalışmalarımızı kamuoyu ile paylaştı. Pandemi koşullarında uzaktan eğitim, üniversitemizin eğitim ve sosyal imkanları, akademik kadro, yabancı uyruklu misafir öğrenciler, yeni açılan ve açılacak olan bölümlerimiz gibi konular hakkında detaylı bilgilerin paylaşıldığı programda Rektör Beydemir, üniversitenin çalışmaları anlattı.