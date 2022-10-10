Rektör Beydemir: "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgeye katkı sağlıyor"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Rektör Baydemir, bir takım ziyaretler için Niğde’ye gitti. Niğde temasları sırasında Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret eden Rektör Beydemir, 2 üniversite arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundular.

Rektör Beydemir, Rektör Uslu’ya gösterdikleri misafirperverlik ve ilgiden dolayı teşekkür ederek, "Üniversiteler ürettikleri katma değerle bulundukları bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi de bu noktada ihtisaslaşan yükseköğretim kurumları olarak önemli çalışmalar yapmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette de bölgemizin dinamiklerini gözeterek iki üniversite iş birliğinde yapılabilecekler konusunda görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Rektör Uslu’da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Rektör Beydemir’e teşekkürlerini iletti.