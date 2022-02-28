Son Dakika
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna heyetinin Belarus sınırına ulaştığı kaydedildi.
BBP Genel Başkanı Destici: “28 Şubat’ı Cumhuriyet tarihimizin karanlık günlerinden biri olarak hatırlıyoruz”
Rektör Beydemir, Osmaneli Belediyesiyle birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şükrü Beydemir Osmaneli Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi.
BİLECİK 28.02.2022, 11:03
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Şükrü Beydemir Osmaneli Belediyesi ile birlikte yürüttükleri projeleri yerinde inceledi.
Osmaneli Belediyesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bir çok projede işbirliği yapıyor. Başarılı çalışmaların sonuçları örnek projeleri Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Rektör danışmanı Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin yerinde inceledi. Heyet sanayici-belediye-üniversite işbirliği konusunda Kadın Girişimciler Kooperatifinde bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundular. Başkan Şahin, misafirlerine ilçelerine gösterdikleri ilgi ve destekler için teşekkür etti.