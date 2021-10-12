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Rektör Beydemir, öğrencisine verdiği sözü tuttu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir öğrencisine verdiği sözü tutarak kendisi ve arkadaşlarıyla kahve içti.

BİLECİK 12.10.2021, 11:26
Rektör Beydemir, öğrencisine verdiği sözü tuttu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, bir öğrencisine verdiği sözü tutarak kendisi ve arkadaşlarıyla kahve içti.

Rektör Beydemir, geçtiğimiz 12 Haziran günü İlker İçten isimli bir üniversite öğrencinin sosyal medya hesabından "Hocam artık kahvemizi kampüste içebilir miyiz?’’ sorusuna, "Sevgili İlker, aşılama süreci tamamlanması ve üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitimine açılmasıyla kampüsümüzde içeceğin ilk kahveyi ben ısmarlamak istiyorum" cevabı vermişti. Bunun üzerine üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Rektör Beydemir sözünü tuttu.

Öğrencilerle kahve yudumladı

Rektör Beydemir, Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü öğrencisi İlker İçten ve sınıf arkadaşlarıyla üniversitenin öğrenci yemekhanesi terasında bir araya geldiler. Rektör Beydemir ile öğrencilerimiz samimi bir ortamda sohbet ederek kahvelerini yudumladılar. Sosyal mesafe gözetilerek gerçekleşen etkinlikte öğrenciler üniversite ilgili soru, talep ve görüşlerini Rektörümüz Beydemir’le paylaştılar.

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