Rektör Beydemir, öğrencilerle iftarda buluştu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencilerle iftarda buluştu.

Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu eşlik etti. Rektör Beydemir öğrenci yemekhanesinde yenen iftar yemeği öncesi öğrencilerle yemek sırasına girdi. İftar sonrası da öğrencilerimizle sohbet eden Rektör Beydemir, gelen talep, öneri ve istekleri dinlediler.