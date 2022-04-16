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Rektör Beydemir, öğrencilerle iftarda buluştu
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencilerle iftarda buluştu.
BİLECİK 16.04.2022, 12:36
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, öğrencilerle iftarda buluştu.
Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul, Prof. Dr. Mustafa Koyun, Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan ve Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu eşlik etti. Rektör Beydemir öğrenci yemekhanesinde yenen iftar yemeği öncesi öğrencilerle yemek sırasına girdi. İftar sonrası da öğrencilerimizle sohbet eden Rektör Beydemir, gelen talep, öneri ve istekleri dinlediler.