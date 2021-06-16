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Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan’la bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti.

BİLECİK 16.06.2021, 10:31
Rektör Beydemir, Kültür Turizm Müdürü Bircan’la bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan’ı makamında ziyaret etti.

Rektör Beydemir’e üniversitenin Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt, eşlik ederken, gerçekleşen ziyarette iki kurum arasında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Ziyaret sonrası ikili birbirlerine günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.
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