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Rektör Beydemir kendi elleriyle aşure dağıttı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, Muharrem ayının başlaması vesilesiyle Aşure etkinliği düzenleyerek akademik, idari personel ile öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.

BİLECİK 17.08.2022, 12:39
Rektör Beydemir kendi elleriyle aşure dağıttı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde, Muharrem ayının başlaması vesilesiyle Aşure etkinliği düzenleyerek akademik, idari personel ile öğrencilere aşure ikramında bulunuldu.

Merkez kampüsünde bulunan Bayraklı Yol ve Kampüs Park’ta düzenlenen programa Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cenk Karakurt ve Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan ile akademik ve idari personel katıldı.

Düzenlenen programda, kepçeyi eline alan Rekör Beydemir, aşureyi kendi elleriyle davetlilere dağıttı. Programdan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren davetliler, emeği geçenlere teşekkür etti.

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