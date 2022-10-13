Rektör Beydemir, kampüste incelemelerde bulundu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kavşak çalışmasında ve kampus içerisinde çalışmalarda incelemeler yaptı.

Rektör Beydemir, yapımı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kavşak çalışmasını ve kampüs içinde yakın zamanda yapımına başlanılan sosyal tesis alanında incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Rektör Beydemir’e Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Öğretim Görevlisi Özgür Özcan, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Özgür Çevik eşlik etti.

Kavşak çalışmasının tamamlanmasıyla kampüs giriş çıkışlarının daha düzenli ve daha güvenli olacağını belirten Rektör Beydemir, “Kampüsümüze giriş çıkışların daha düzenli hale gelmesi, karayolundan dönüşlerin daha güvenli olması için önemli gördüğümüz kavşak çalışmasında gelinen aşama sevindirici. Öğrencilerimizin sosyal yaşamına katkı sunacak olan sosyal tesisimizin de yapımına yakın zamanda başlayacağız” ifadelerini kullandı.