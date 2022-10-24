Rektör Beydemir, İl Emniyet Müdürü Bodur ile bir araya geldi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yeni atanan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur’a ’Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal’ın yerine Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur atandı. Rektör Beydemir, İl Emniyet Müdürü Bodur’u makmında ziyaret etti. Ziyarette iki kurum arasında müşterek yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Rektör Beydemir, Müdür Bodur’a ’Hayırlı olsun’ dileklerinde bulunarak hediye takdim etti.

Müdür Bodur ise; ziyaretten memnun kaldığını belirterek teşekkür etti.