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Rektör Beydemir Gölpazarı protokolünü ağırladı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ağırladı.
BİLECİK 13.04.2022, 11:24
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin ve Belediye Başkanı Hayri Suer’i makamında ağırladı.
Gerçekleşen ziyarette kurumlar arasında müşterek yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Beydemir, misafirlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.