Rektör Beydemir ’den Kocaeli Valisi Yavuz’a ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Kocaeli temasları sırasında Vali Seddar Yavuz’u ziyaret etti.

Kocaeli Valiliği’nde gerçekleşen ziyarette Rektör Beydemir Vali Yavuz’a üniversite çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Misafirperverliğinden dolayı Kocaeli Valisi Yavuz’a teşekkür eden Rektör Beydemir, günün anlam ve önemine binaen hediye takdim etti.