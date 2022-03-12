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Rektör Beydemir, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu ile bir araya geldi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
BİLECİK 12.03.2022, 10:44
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik Belediye Başkan Vekili olarak seçilen Muharrem Tüfekçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Rektör Beydemir’e Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt ve Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Özgür Özcan eşlik ettiler. Ziyarette Rektör Beydemir Başkan Tüfekçioğlu’na çalışmalarında başarılar dileyerek, iki kurum arasında yapılacak çalışmalar değerlendirildi.