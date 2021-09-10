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Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteleri Dönem Toplantısına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.

BİLECİK 10.09.2021, 13:37
Rektör Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteleri Dönem Toplantısına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği dönem toplantısına katıldı.


Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yeni akademik dönemde yüz yüze eğitime geçilmesi ile birlikte alınması gereken önlemlerin değerlendirildi. Toplantıda yüz yüze eğitim, ders içerikleri, uygulama ve aktiviteler, harmanlanmış (hibrit) öğretim, program özelinde planlamalar, güvenli kampüs ortamı ve seyreltilmiş yoğunluk gibi konular görüşüldü. Toplantıya Rektör Beydemir’in yanı sıra Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Erdem ile Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Sevim Çelik katıldı.

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