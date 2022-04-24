Rektör Beydemir, Bakan Dönmez’e üniversite hakkında bilgilendirme yaptı

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Bilecik’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e üniversitenin vizyonu, misyonu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Bilecik Valiliği tarafından organize edilen iftar yemeği öncesinde Bakan Dönmez ile bir araya gelen Rektör Beydemir, üniversitede halihazırda yapılan çalışmalar ve önümüzdeki süreçte yapımı planlanan projeler hakkında detaylı bilgiler paylaştı. Yapılaşma faaliyetleri, bilimsel araştırma projeleri ve kamu-üniversite-sanayi iş birlikleri gibi geniş bir yelpazede bilgi edinen Bakan Dönmez, çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek Rektör Beydemir ve üniversiteye başarılar diledi.

Öte yandan, gerçekleşen iftar yemeğine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bilecik il protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.