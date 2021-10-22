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Rektör Beydemir anılarını tazeledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir mezun olduğu lisede gerçekleşen kariyer günleri programına katılmak üzere Hatay’a gitti. Söyleşide söz alan Rektör Beydemir, öğrencilik yıllarından kesitler paylaşarak anılarını tazeledi.

BİLECİK 22.10.2021, 09:59
Rektör Beydemir anılarını tazeledi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir mezun olduğu lisede gerçekleşen kariyer günleri programına katılmak üzere Hatay’a gitti. Söyleşide söz alan Rektör Beydemir, öğrencilik yıllarından kesitler paylaşarak anılarını tazeledi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Şükrü Beydemir, Hatay’ın Payas ilçesinde kendisinin de mezun olduğu Nursan Anadolu Lisesinde gerçekleşen kariyer günleri programına katıldı. Aynı liseden mezun olan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Uzman Dr. Şeref Binboğa, Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Altunok ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Baş Mühendisi Bilal Okan Balca öğrencilerle bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleştirdi.

Rektör Beydemir, Nursan Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşide öğrencilere meslek hayatından kesitler sunarak anılarını paylaştı. Düzenli, disiplinli ve bilinçli çalışmanın önemine değinen Beydemir, düzenlenen etkinlik nedeniyle emeği geçenlere teşekkür etti.

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