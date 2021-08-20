Rektör Beydemir, Abdullah Ay’ı ağırladı

Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü görevine atanan Abdullah Ay, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Rektör Beydemir’i ilk olarak Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Ömer İrfan Küfrevioğlu’nu ardından Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay, ziyaret etti. Rektör Beydemir Kimya Anabilim Dalı Başkanı Ömer İrfan’la yaptığı görüşmede yapılan akademik çalışmalar ve üniversitenin gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay ile yaptığı görüşmede iki kurum arasında ortak yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.