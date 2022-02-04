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Regaib Kandili’nde şekerler Bozüyük Belediyesi’nden
Bozüyük Belediyesi tarafından tüm camilerde Regaib Kandili nedeni ile cemaate şeker ikram edildi.
BİLECİK 04.02.2022, 12:46
Bozüyük Belediyesi tarafından tüm camilerde Regaib Kandili nedeni ile cemaate şeker ikram edildi.
Üç ayların başlangıcı ve yılın ilk kandili olan Regaib Kandili gecesinde vatandaşlar kandil coşkusunu camilerde yaşadı. Hep birlikte yatsı namazının kılınmasının ardından Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşların kandili kutlanarak şeker ikramında bulunuldu.