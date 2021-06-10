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Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde büyük bir başarı daha
Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde öğrenim gören 2 öğrenci, bu yıl 52’inci düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında dereceye girdiler.
BİLECİK 10.06.2021, 11:48
Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nde öğrenim gören 2 öğrenci, bu yıl 52’inci düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında dereceye girdiler.
52. TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali’nde - Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi öğrencisi Sena İpçioğlu’nun hazırladığı "Finansal Okuryazarlık" isimli projesi Türkiye 3’üncüsü oldu.Öte yandan proje danışmanı okulun öğretmenlerinden Sevilay Çakır’ın yaptı.