Ramazan Bayramı’nda beslenmeye dikkat

Diyetisyen Zeynep Nisa Ay, Ramazan Bayramı’nda nasıl beslenilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, "Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayalım. Kahvaltıda bizi gün içinde daha uzun süre tok tutacak; yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve domates, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzeler tüketelim. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak duralım" dedi.

Diyetisyen Ay, 1 ay boyunca yeme içme düzenimiz değiştiği için bayramı normal rutine dönüş için geçiş aşaması olarak değerlendirilebileceğini söyleyerek, "Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayalım. Kahvaltıda bizi gün içinde daha uzun süre tok tutacak; yumurta, peynir, tam tahıllı ekmek ve domates, salatalık, maydanoz gibi söğüş sebzeler tüketelim. Yağlı yiyeceklerden ve kızartmalardan uzak duralım. Öğün atlamamaya, ara öğün yapmaya özen gösterelim. Akşam yemeğinde de hafif yemekleri tercih edelim, tabağımızın büyük bir bölümünü sebzeler oluştursun. Protein grubundan fırınlanmış veya ızgara et/tavuk/balık ya da bitkisel proteinlerden kurubaklagiller tercih edilebilir. Tahıl grubundan da esmer ekmek, bulgur pilavı veya makarna gibi yiyecekleri tüketelim. Yemeğimizin yanında mutlaka 1 kase salata olsun. 1 kase yoğurt, cacık veya 1 bardak ayran da tüketirsek, dengeli ve yeterli bir öğün olmuş olacaktır. Yemeklerimizi iyi çiğnemeye, yavaş yemeye özen gösterelim. Sadece fiziksel açlığımızı giderecek kadar yiyelim. Bayram sofralarında geçirilen sürenin uzun olması sebebiyle yenilen miktarlar da artabilir, bu duruma dikkat edelim, sevdiklerimizle yaptığımız sohbetin tadını çıkaralım. Bayramlarda yaşanılan mide yanmaları ve bağırsak problemlerini önlemek için fazla miktarlarda çikolata, tatlı tüketmeyelim ve oruçla birlikte küçülmüş olan midemize çok yüklenmeyelim."

"Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli"

Diyetisyen Zeynep Nisa Ay, tatlı tüketilecekse hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih olunması anlatarak, "Şerbetli tatlılardan vazgeçemiyorsak, tüketeceğimiz miktarın yarısını yiyerek ve izleyen öğünde de sebze ağırlıklı beslenerek, daha az kalori almış oluruz. Çocukların fazla miktarda şeker tüketmeleri diş sağlığı, sindirim ve bağırsak problemleri açısından sıkıntı yaşamalarına sebep olabilir. Çocuklarımıza yasak koymak, gizli tüketme davranışına yol açabileceği için yasak yerine sınır koymak daha iyi olacaktır. Yemeklerini yedikten sonra meyve tatlıları, dondurma veya puding tercih etmeleri sağlanabilir. Oruç tutarken gece yemeye alıştığımız için geç saatlerde yeme isteği yaşanabilir. Erken uyumak, rahatlatıcı bitki çayları tüketmek, uyumadan 2.5-3 saat önce tok tutacak bir ara öğün yapmak(meyve+süt, meyve+kuruyemiş) faydalı olacaktır. Karaciğer sağlığı için bayram ile birlikte yeniden tüketilmeye başlanılan alkol miktarında dikkatli olmak gereklidir" dedi.

"Bayram boyunca tükettiğiniz tüm çay ve kahveleri şekersiz tüketelim"

Ay son olarak günde yaklaşık 2-2,5 litre su tüketilmesi gerektiği anlatarak, "Pandemide geçirdiğimiz bayramlarda ev içerisindeki fiziksel aktivitemizi arttıralım. Günde yaklaşık 2- 2,5 litre su içelim. Sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, ev yapımı limonata, meyvenin kendi şekeriyle hazırlanmış veya az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar ekleyebilirsiniz. Bayram boyunca tükettiğiniz tüm çay ve kahveleri şekersiz tüketelim. Ölçüyü kaçırdığımızı düşündüğümüzde ‘Ya hep, ya hiç veya ’Battı balık yan gider’ tarzı düşüncelere kapılarak kendimize yüklenmeyelim. Bir sonraki öğünümde sebze ağırlıklı beslenerek dengeleyebilir, tatlı tükettiysek o gün beslenmemizde meyve tüketmeyip ekmeği azaltabilir, hafif tempolu yürüyüş yaparak enerji haramımızı arttırabiliriz" dedi.