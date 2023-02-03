Radyoloji Uzmanı Dr. Yazar hasta kabulüne başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yeni uzman doktorların atanması sürüyor.

Uzm. Dr. Mesut Furkan Yazar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Radyoloji Uzmanı olarak görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.