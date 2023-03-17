Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, deprem bölgesinden gelen psikososyal destek ekibi ile buluştu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde psikososyal destek ekibi rehberlik öğretmenlerinden oluşan 10 personel Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde depremin olduğu bölgede görev almışlardı. Geçtiğimiz günlerde bölgeden dönen ekibi ziyaret eden Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’a psikososyal destek üyeleri deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ziyaret esnasında ekip üyelerine teşekkür belgesi veren Müdür Akyol, “Yaptığınız fedakârlıktan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.