Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gönderilen psikososyal destek ekibi, zaman kaybetmeden çalışmalarına başladı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen psikososyal destek ekibi, deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş koordinatörlüğünde bölgede çalışmalara başlayan ekipte 2 şoför, 7 rehber öğretmen ve 2 özel eğitim öğretmeni bulunuyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Arama kurtarma, mobil mutfak, jeneratörler, çadır içi ve dışı sobalar, giyim malzeme dikimi, depremzede barındırma, oyuncak kampanyası, gıda ve kırtasiyeler gibi olmak üzere birçok tır ile deprem bölgesinde çalışmalar ile yardımlarını, desteklerini ileten Bilecikli eğitimciler, bu sefer çocukların ihtiyaçlarını psikososyal destek olarak karşılıyorlar” dedi.