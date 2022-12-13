Proje Yazma Eğitimi sona erdi

Bilecik’te ‘TÜBİTAK 2204A ve 2204B Proje Yazma Eğitimi’nin kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimlerin kapanış etkinliği gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nden akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitimlerde 43 öğretmenin uygulamalı bir şekilde proje yazma ve raporlama eğitimlerine katıldı. Sertifika töreninin ardından öğretmenler ve akademisyenler tarafından üç gün süren eğitimlerin çok verimli geçtiği dile getirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Proje hazırlama ve yazma eğitiminin gerçekleşmesinde önemli rol oynayan TÜBİTAK Bursa Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özkan’a ve Bölge Koordinatör Yardımcısı Prof. Dr. Şehnaz Baltacı başta olmak üzere eğitime katılan akademisyen, öğretmenlerimize ve Öğretmenevimizin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.