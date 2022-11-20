Prof. Dr. İlhami Yurdakul eserleri ile ikinci kez ödüle layık görüldü

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı (TESEP) çerçevesinde Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un bu yıl yayımlanan "Bir Harf Bir Medeniyet: Mim kitabı" adlı eseri, Türkiye Bilimler Akademisi 2022 yılı TÜBA-TESEP Mehmet Genç Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Eser, yazının tarihinden başlayarak genelde medeniyetleri, özelde ise Türk-İslam medeniyetini “mim” harfi sembolizmi perspektifiyle resmediyor. Sanattan edebiyata, siyasetten tasavvufa, sözlü kültürden bürokrasiye, mistisizmden rüya tabirlerine, medreseden mektebe, ebced hesabından musikiye ve gizli teşkilatlara kadar hemen her alanda kullanılan “mim” harfi sembolizmi, ilk defa bir harf monografisi olarak bir arada yayımlandı. Prof. Dr. İlhami Yurdakul, eserinde tek bir harfin bile araştırma konusu olabileceğini, hakkında zengin malzemelerin bulunabileceğini ve alana özgün katkı sunabileceğini gösteriyor.

Eserleri ikinci kez ödüle layık görüldü

Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un ‘İlmiye Merkez Teşkilatında Reform 1826-1876’ adlı çalışmasına da 2013 yılında TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı (TÜBA-TESEP) çerçevesinde Sosyal Bilimler Telif Eser Ödülü verilmişti. Prof. Dr. İlhami Yurdakul’un eserleri ikinci kez TÜBA Bilimsel Telif Eser Ödülü’ne layık görüldü.