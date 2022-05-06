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Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
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Ali Koç: "Trabzonspor’da yöneticilik yapmış Ömer Demir, TFF Temsilciler Kurulu Başkan Vekili. Meşhur Gaziantep maçında hakemleri soyunma odasında rehin tutan isim. 1 yıl men alıyor, dosyasını temizliyorlar. Bugün olduğu konuma bakın. Bundan sonraki b
Prof. Dr. Halil Koyuncu’dan Osmaneli’ne ziyaret
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Halil Koyuncu’dan Osmaneli’ni ziyaret etti
BİLECİK 06.05.2022, 10:07
Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında önemli bir yere sahip olan Prof. Dr. Halil Koyuncu’dan Osmaneli’ni ziyaret etti
Osmaneli Belediyesi Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Tesisinin restorasyon projesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Halil Koyuncu, ilk olarak Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin’i makamında ziyaret etti. İkili ardından Kadın Girişimciler Kooperatifi ve Gençlik ve Spor Merkezini ziyaret etti. Prof. Dr. Halil Koyuncu, Osmaneli için yeni projeler konusunda belediye destek olacağını söyledi.