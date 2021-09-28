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PRC uygulama noktası hizmete girdi

Eski Bilecik Devlet Hastanesi acil servis girişinde PRC uygulama noktası hizmete girdi.

BİLECİK 28.09.2021, 10:36
PRC uygulama noktası hizmete girdi

Eski Bilecik Devlet Hastanesi acil servis girişinde PRC uygulama noktası hizmete girdi.

Haftanın yedi günü saat 09:00’dan başlayarak, 17:00’a kadar hizmet veren PRC uygulama noktası ,eski Bilecik Devlet Hastanesi acil girişi hizmete girdi. Konu hakkında Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yaptığı açıklamada, "PCR negatif test zorunluluğu istenilen alanlara okul, sinema, tiyatro, konser gibi yerlere girmek isteyen ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs gibi) kullanacak olan kişiler, okullarda alınması gereken önlemler rehberinde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmenler ve okul çalışanlarının, üniversite öğrencilerinin, kurum taramaları ve SGK işçilerinin PCR testleri ücretsiz olarak yapılacaktır" dedi.

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