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POMEM Müdürü Günbey, Rektör Beydemir’e ziyaret

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ve beraberindeki heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

BİLECİK 11.10.2021, 10:59
POMEM Müdürü Günbey, Rektör Beydemir’e ziyaret

Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Suat Günbey ve beraberindeki heyet, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i ziyaret etti.

POMEM Müdürü Günbey, Rektör Beydemir’e ziyaretinde geçtiğimiz gün korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı İlbay Vurdular için taziyelerini iletti. Ardından üniversitenin gelişimi ve gelecek fakültelerin işleyişi hakkında bilgil veren Rektör Beydemir, ziyaretlerinden dolayı POMEM Müdürü Günbey’e teşekkür etti.

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