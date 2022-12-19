POMEM adaylarına ücretsiz kurs veriliyor

Bilecik Belediyesi tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) adayları için gerçekleştirilen fiziki yeterlilik sınavı hazırlık kursları devam ediyor.

Gençlere yönelik birçok alanda hizmetlerini sürdüren Bilecik Belediyesi, verilen eğitimlerle adayları sınavlara hazırlıyor. Bilecik Belediyesi Spor Birimi uzman eğitmenleri tarafından Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonunda verilen kurslara katılan öğrenciler, Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz ulaşım hizmeti de alıyor. Öğrenciler, yaklaşık üç ay sürecek eğitimler sonucunda fiziki yeterlilik sınavına katılacaklarını belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve eğitmenlere teşekkür etti.