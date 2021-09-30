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Polisten itfaiyecilere ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emnilet Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, çalışanların İtfaiye Haftasını kutladı.

BİLECİK 30.09.2021, 10:33
Polisten itfaiyecilere ziyaret

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emnilet Müdürlüğü ekipleri, Osmaneli Belediyesi İtfaiye Amirliğini ziyaret ederek, çalışanların İtfaiye Haftasını kutladı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan ve ekipleri her yıl eylül ayının son haftası kutlanan İtfaiyecilik Haftası nedeni ile itfaiye amirliğini ziyaret etti. İtfaiye personeli ile bir araya gelen emniyet ekipleri, yangın, afet ve benzeri olaylara anında müdahale ederek vatandaşların canlarını kurtarmak için canla başla çalışan itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan, “Üç asırlık geçmişe sahip köklü bir kuruluş olan itfaiye teşkilatında görevli personelin, vatandaşların can ve malını korumak için kendi canlarını hiçe sayarak fedakârca görev yapan tüm itfaiyecilerin günlerini kutluyorum” dedi.

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