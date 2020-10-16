banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Miras Vasiyeti Açıklandı...
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Fazıl Say'dan, Serenad Bağcan'lı yeni albüm: 'Yeni Şarkılar'
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Yeşil çay kanser önleyici moleküllere sahip olabilir
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor
Visca, Trabzonspor maçlarını seviyor

Plaket takdimi ile ilçeye veda etti

BAŞARILI POLİS MEMURU

BİLECİK 16.10.2020, 16:01
1
Plaket takdimi ile ilçeye veda etti

Bilecik ve Bozüyük ilçesinde uzun yıllar trafik polisi olarak görev yapan ve kendi isteği ile memleketi Eskişehir’e tayin olan polis memuru Avni Çetin’e İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan tarafından plaket takdim edildi.

Avni Çetin, 1969 yılında Eskişehir’de doğdu. 1993 yılında ilk olarak Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı. Daha sonra sırasıyla Ağrı Emniyet Müdürlüğü ve Kütahya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptı. 2008 yılında Bilecik Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesine tayin oldu. 8 yıllık görev süresinin ardından 2016 yılında Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği bünyesinde göreve başladı. Son olarak geçtiğimiz günlerde de kendi isteği ile memleketi Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne tayin oldu. Evli ve iki çocuklu olan başarılı polis memuru Avni Çetin’e İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan tarafından plaket takdim edildi. Müdür Koparan, polis memuru Çetin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ekim 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:10
Öğle 12:55
İkindi 15:58
Akşam 18:30
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2