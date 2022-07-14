Pelitözü Gölpark’ta trafik düzenlemeleri yapıldı

Bilecik’te hafta içi ve hafta sonları binlerce kişinin akın ettiği Pelitözü Gölpark’ta bir takım trafik düzenlemeleri yapıldı. Yapılan düzenlemelere göre güvenli araç kullanımını sağlamak için yolun tek yön olarak kullanılması karara bağlanırken, hız sınırı 30 km/s olarak belirlendi.

Bilecik Valiliğinden alınan bilgiye göre; gölet içerisinde vatandaşların daha güvenli seyir edebilmeleri için İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı neticesinde; Pelitözü Gölpark yollarının tek yön olarak kullanılması, trafiğin Çakırpınar köyü tarafından gelen yol girişinden verilmesi ve çıkışların Çakırpınar köyü ve diğer kapı çıkışından yapılması kararı alındı. Ayriyeten gölet içerisinde hız sınırının 30 km/s olarak belirlenmesi, gölet içi yolların ağır taşıt trafiğine kapatılması ve gölet içi yollarda trafik güvenliği nedeniyle belirlenen alanların dışına park edilmemesi, kararları alındı.