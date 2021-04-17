Pelitözü Gölpark tekrar İl Özel İdaresine geçti

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Gölpark Mesire Alanı’nın tekrar Bilecik İl Özel İdaresine geçtiği söyledi.

Başkan Şahin yaptığı açıklamada, “2015 yılında Bilecik Belediyesine tahsis edilen Gölpark Mesire Alanı 2021 yılında ‘tahsis iptali’ yapılarak İl Özel İdaresince geri alınmıştır. Bundan sonra tek sorumlu Bilecik İl Özel İdaresi kurumudur” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Pelitözü Gölpark girişine belediye tarafından bu metnin yazdığı bir tabela dün asılırken, bugün o tabelanın yerinde olmadığı görüldü.