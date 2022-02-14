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Pazaryeri’ne iki adet ortaokul yapılacak
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye 2 adet ortaokul binası yapılacağı müjdesini verdi.
BİLECİK 14.02.2022, 10:12
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye 2 adet ortaokul binası yapılacağı müjdesini verdi.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Başkan Tekin, ilçeye bir adet 8 derslikli ortaokul, bir adet 8 derslikli imam hatip ortaokulu olmak üzere 2 adet ortaokul yapılacak söyleyerek, “İlçemize iki adet ortaokul binası yapımı için 4 Mart 2022 tarihinde ihale yapılacak. İlçemize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.