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Pazaryeri’nde toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları

Pazaryeri Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

BİLECİK 28.05.2021, 10:53
Pazaryeri’nde toplu taşıma araçlarında ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları

Pazaryeri Belediyesi, vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda seyahat edebilmesi için ilçe genelinde yolcu taşıyan toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları yaptı.

Pazaryeri Belediyesi korana virüs salgınına ve bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle vatandaşların çok sık kullandığı şehirlerarası ve şehir içi minibüslerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını artırdı. Her gün yüzlerce kişinin kullandığı minibüsler, mikroplardan virüslere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanarak temizleniyor.
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