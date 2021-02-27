Pazaryeri’nde ticari araçlar denetlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde ticari araçlara yönelik polis tarafından denetim yapıldı.

Pazaryeri İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri ilçe merkezinde ticari araç denetimi gerçekleştirdi. Başta servis minibüsleri, ticari taksiler olmak üzere ağır yük taşıyan ticari araçların denetimini gerçekleştiren ekipler bu tür denetimlerin süreceğini belirtti.