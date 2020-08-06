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Pazaryeri’nde sıkı denetim
BİLECİK'İN PAZARYERİ İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK KOORDİNESİNDE OLUŞTURULAN EKİPLER, İLÇE MERKEZİNDEKİ İŞ YERLERİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
BİLECİK 06.08.2020, 16:00
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kaymakamlık koordinesinde oluşturulan ekipler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirdi.
Pazaryeri’nde umuma açık iş yerleri Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Pazaryeri Belediye Başkan Vekili Hüseyin Ünal, İlçe Emniyet Müdür Amiri İnan Kılıçoğlu ve görevli ekipler tarafından denetlendi. İş yerlerinde virüs ile ilgili alınan tedbirler kontrol edilirken, Pazaryeri ilçesinde vatandaşların maske takarak sosyal mesafe kurallarına uydukları gözlendi. Vatandaşlara kurallar hatırlatılarak maskesi olmayanlara maske hediye edildi.
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