Pazaryeri’nde panayır havasında eğitim şenliği

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen eğitim şenliği, hayır panayırı havasına döndü.

Pazaryeri Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ve Pazaryeri Belediyesi‘nin desteğiyle ilçe pazar alanında kurulan stantlarda öğrenciler hem okullarındaki aktiviteleri tanıttı hem de ailelerinin hazırladıkları ürün ve eşyaların satışını yaptı. İlçe halkı ve veliler düzenlenen panayırda sergilenen ürünlerden satın alarak okullara destek olurken, panayırda satışa sunulan ürün ve eşyalardan elde edilen gelirlerin ilçedeki okulların ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı belirtildi.

Pazaryeri ilçesinde iki gün sürecek eğitim şenliğinde öğrenciler çeşitli oyunlar, halk dansları ve müzik dinletisi gösteriyle ilçe halkının huzuruna çıkacaklar. Eğitim Şenliği açılışında konuşma yapan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, “Öğrencilerimizin okullardaki aktivitelerini gerçekleştirmesi hem de yaptıkları ürünleri tanıtması adına Kaymakamlık, Belediye Başkanlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir aktiviteye imza atmış olduk. Akşam da inşallah gösterilerimiz olacak. Her çocuğumuz kendi yeteneklerini burada yansıtacaklar. Hem özgüvenleri artacak hem de sene sonunda eğlenmiş olacaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ürünlerin ücretleri yazılmış olsa da fazla fazla ödeyelim, panayırdan elde edilen gelirler tamamen okullarımızın ve çocuklarımızın ihtiyaçları için kullanılacak” dedi.

Bütün ilçe halkını hayır panayırından alışveriş yapmaya davet eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de “Çocuklarımızın kendi özgüvenlerini kazanmaları adına İlçe Kaymakamlığımızın hazırlamış olduğu ve okullarımızın da güzel bir şekilde düzenlediği hayır panayırımız gerçekten takdire şayan. İlçemize öğrencilerimize okullarımıza hayırlı olsun. Buradan tüm hemşehrilerimizi alışveriş yapmaya davet ediyoruz. Bütün gelirlerin okullara bağışlanacağını az önce Kaymakamımız da bahsetti. Tekrardan hayırlı bereketli olsun” dedi.

Açılış açılış kurdelesini Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bozüyük Kaymakam Refiki Yunus Tekçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve ilçe protokolü gerçekleştirdi.