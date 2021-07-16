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Pazaryeri’nde oluşturulan aşı noktasına ilgi büyük
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önündeki aşı noktasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.
BİLECİK 16.07.2021, 10:44
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önündeki aşı noktasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi tarafından Pazaryeri Hükümet Konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Covid-19 aşı uygulamasını gerçekleştirdi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği mobil aşı uygulaması ile vatandaşlar Covit-19 aşılarını vurulurken, Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin de çalışmaları yerinde inceledi.