Pazaryeri’nde oluşturulan aşı noktasına ilgi büyük

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önündeki aşı noktasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi tarafından Pazaryeri Hükümet Konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Covid-19 aşı uygulamasını gerçekleştirdi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği mobil aşı uygulaması ile vatandaşlar Covit-19 aşılarını vurulurken, Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin de çalışmaları yerinde inceledi.