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Pazaryeri’nde oluşturulan aşı noktasına ilgi büyük

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önündeki aşı noktasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

BİLECİK 16.07.2021, 10:44
Pazaryeri’nde oluşturulan aşı noktasına ilgi büyük
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Hükümet Konağı önündeki aşı noktasına ilçe halkı büyük ilgi gösterdi.

Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi tarafından Pazaryeri Hükümet Konağı önünde kurulan mobil aşı istasyonu ile vatandaşlar randevusuz şekilde Covid-19 aşı uygulamasını gerçekleştirdi. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği mobil aşı uygulaması ile vatandaşlar Covit-19 aşılarını vurulurken, Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin de çalışmaları yerinde inceledi.
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