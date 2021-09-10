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Pazaryeri’nde öğrencilerin başarılarının arttırılması görüşüldü
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 8.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının arttırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.
BİLECİK 10.09.2021, 13:36
Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 8.sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının arttırılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.
Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Fatih Altay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve 8. sınıf öğretmenlerinin ve okul müdürlerinin katıldığı toplantıda 2021 LGS sonuçları değerlendirilirken, 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca LGS’ye yönelik yapılacak çalışmalar planlandı.