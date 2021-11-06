Pazaryeri’nde öğrenciler “Eğitim Koçluğu” projesi ile başarısına başarı katıyor

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan “Eğitim Koçluğu” projesi ile öğrenciler başarı güçlerini birleştiriyor.

Proje ile öğrencilerin sınavlara hazırlık süreçleri hızlanırken, öğrencilerin kendisini tanıması, kendisinde geliştirebileceği alanlarla ilgili hedefler belirlemesine, öğrenme becerilerini kazanmasına, organizasyonel beceriler ve sorumluluk duygusu geliştirmesine yardımcı olmak, yasadığı ve karşılaşabileceği problemlerle baş etme becerisini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Bu kapsamda Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, eğitim koçluğunu üstlenen Atatürk Ortaokulu öğrencisi Sehle Tansel ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Enes İmla’nın evlerine misafir oldu, velileri ile görüştü. Öğrencilerin “Eğitim Koçluğu” projesi ile birlikte çalışmaları hakkında öğrencilerden bilgiler alan Kaymakam Altay’a, ziyareti kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, okul müdürleri İslam Özkul ve Bilal Çoğul da eşlik etti.