Pazaryeri’nde marketlerde stokçuluk denetimi yapıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların sıvı yağ sıkıntısı çekmemesi için marketlerde stokçuluk denetimi yapıldı.

Stokçuluk yaparak serbest piyasa koşullarına aykırı hareket eden ticari işletmelere karşı teyakkuza geçilmesi hususunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarıları sonrası marketlerde stokçuluk denetimi yapıldı. Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesi tarafından yapılan denetimlerde başta sıvı yağ olmak üzere ürünlerdeki fiyat değişimleri, etiket fiyatlarıyla kasa fiyatları arasında fark olup olmadığı denetlendi. İlçedeki denetim sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Öte yandan ekipler, "Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını ve gördüğü her türlü uygunsuzluğu kaymakamlık ve belediye bildirmesi de önem arz etmektedir" dedi.