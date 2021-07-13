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Pazaryeri’nde Kur’an kursları çocuklar ile şenlendi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Kur’an kursları sayesinde çocuklar camileri doldurdu.

BİLECİK 13.07.2021, 10:21
Pazaryeri’nde Kur’an kursları çocuklar ile şenlendi
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu Kur’an kursları sayesinde çocuklar camileri doldurdu.

Pazaryeri ilçesindeki camilerde yaz Kur’an kursları, okulların kapanması ile başlarken Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkıyla camileri dolduran çocukları, İlçe Müftüsü Şenol Şahin ziyaret etti.

İlçede 312 çocuk, 19 camide, 2 Kur’an kursunda Kur’an-ı Kerim öğrenirken, Kur’an kursları sayesinde hem kötü alışkanlıklardan uzak duruyor hem de İslam ahlakıyla eğitim alıyor. Pazaryeri İlçe Müftüsü Şenol Şahin ilçedeki Kur’an kurslarını ziyaret ederken, kurs öğreticilerinden bilgiler alarak çocuklar ile sohbet etti.
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