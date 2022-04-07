Pazaryeri’nde büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim fiyatları belirlendi

Pazaryeri Belediye Meclisi, belediye ait mezbahada büyükbaş ve küçükbaş hayvan kesim fiyatlarını yeniden belirledi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığındaki toplantı, 2021 yılı Denetim Raporu ile ilgili bilgi verilmesi, 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi, İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve belediye encümen üyelerinin seçimiyle başladı. 2022 yılı üst yapı ve onarım birim bedellerinin görüşülmesinin ardından, Pazaryeri Belediye Mezbahanesi’nde büyükbaş ve küçükbaş kesim ücretlerin ve işgal harçlarının görüşülmesiyle devam etti. 4 Nisan 2022 tarih ve 23 nolu meclis kararının değiştirilmesi ve yeniden görüşülmesi ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Yapılan seçimler sonucu İmar Komisyonu üyeliğine Selami Özdil, Bayram Benli, Mehmet Uzun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine Erkan Karakaş, Gökhan Değirmen, Mehmet Duvan, Belediye Encümen üyeliğine ise Hüseyin Ünal ve Mehmet Uzun oy birliği ile seçildi. Belediye mezbahanesinde büyükbaş hayvan kesimi için 250, küçükbaş hayvan kesimi için 40 TL yeni fiyat olarak belirlendi.