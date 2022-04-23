Pazaryeri’nde 23 Nisan çeşitli etkinliklerle kutandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 102. yıl dönümü düzenlenen programla kutlandı.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe protokolü, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program Pazaryeri İlkokulu bahçesinde öğrencilerin gösterileri ile devam etti. Yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesi ile program sona erdi.