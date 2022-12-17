Pazaryeri MYO’da Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin (BŞEÜ) Senato ve Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir başkanlığında yapılan toplantıya senatörler ve yönetim kurulu üyeleri katılım gösterdi. Pazaryeri Meslek Yüksekokulu (MYO) konferans salonunda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Heyet görüşmelerinin ardından, Rektör Beydemir toplantıya katılanlar ile birlikte Pazaryeri MYO kampüsü ve mobilya üretim tesisinde incelemelerde bulunuldu.