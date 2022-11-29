Pazaryeri Meslek Yükseokulu’nda bahçe düzenlenmesi çalışmaları

Bilecik’te Pazaryeri Kaymakamlığı, ilköğretim, ortaokul ve liselerden sonra ilçede bulunan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Pazaryeri Meslek Yüksekokulu’nun da bahçesinde düzenleme çalışması başlattı.

Pazaryeri Kaymakamlığının girişimleri ile yaklaşık 800 öğrencinin bulunduğu Pazaryeri Meslek Yüksekokulunda bahçe düzenlemesi ve ağaçlandırılma çalışmaları başlatıldı. Pazaryeri Organize Sanayiinde fabrika temelleri için kazılan hafriyat alanlardan çıkan toprakları, dolgu çalışması için 300 kamyon toprak hafriyatı taşınırken, çalışmalar tamamlandığında bölgeye yeni yeşil alanlar kazandırılarak ağaçlandırma çalışması yapılacağı kaydedildi.