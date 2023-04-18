Pazaryeri ilçesinde 4 bin 500 kişi iftar sofrasında buluştu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinin düzenlenen iftar programında 4 bin 500 vatandaş bir araya geldi.

Pazaryeri Belediyesi ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan toplu iftar programı Arapdede Köyü İmam Hatibi Cengizhan Yılmaz’ın söylediği ilahiler geceye anlam katarken semazenler yaptığı gösteriyle vatandaşların ilgi odağı oldu.

İftar programının açılış konuşmasını yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Rabbim bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Rabbim bu vatanın bölünmez bütünlüğünü devam ettirsin. İnşallah biz var oldukça sağ oldukça böyle birlik ve beraberlik pazaryeri ilçesinde devam etsin. Bizi burada bir araya getiren öncelikle hemşerilerime, çok kıymetli misafirlerime ve bu sofraların kurulmasında emeği geçen, destek olan çok kıymetli esnaflarımız var. Derneklerimiz var. Kimimiz çorba kaynattık, kadınlarımız çocuklarımız evlerinden turşularını getirdi. Kimimiz pilavımızı yaptık. Kimimiz yemeğimizi yaptık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Belediye personelimizden, ses ekibimizden ve ilahi ekibimizden de Allah razı olsun diyorum. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bizden ayırmasın diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.