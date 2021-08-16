banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Taliban'ın, yerel halktan talebi: '15 yaşından büyük kızlarınızı...'
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
Kurlarda son durum ne?
Kurlarda son durum ne?
Kabine toplantısı ertelendi!
Kabine toplantısı ertelendi!

Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri Köyceğiz’den döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayıp kontrol altına alınan orman yangınına söndürme çalışmalarına destek için gönderilen ekip Pazaryeri ilçesine döndü.

BİLECİK 16.08.2021, 11:25
Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekipleri Köyceğiz’den döndü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde geçtiğimiz hafta başlayıp kontrol altına alınan orman yangınına söndürme çalışmalarına destek için gönderilen ekip Pazaryeri ilçesine döndü.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gönderilen ekip hakkında konuştu. Tekin, “Belediyemiz itfaiye ekipleri, Muğla/Köyceğiz’de meydana gelen yangınların kontrol altına alınması ile birlikte görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirerek ilçemize dönüş sağlamışlardır. Felaket ve afet zamanlarında bir kez daha tek vücut olarak hareket eden ülkemizin biran önce bu belayı da geride bırakmasını temenni ederken, çalışmalarda yaşamını yitiren herkese Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yorumlar (0)
28°
açık